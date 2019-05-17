فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم برنامج الأغذية العالمي في باكستان 80 طنًا من التمور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 80 طناً لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين من الأشقاء في جمهورية باكستان. ووقع المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي فينبار كوران على مذكرة تسليم شحنة التمور بمقر السفارة السعودية في اسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد العثماني.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال السفير المالكي : إن هذا المشروع يأتي استمراراً للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين ، مضيفاً أن المملكة حريصة كل الحرص على الوقوف مع أشقاءها في باكستان في جميع المحن والصعاب التي تمر بهم.
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