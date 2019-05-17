السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
أما محافظة مأرب فتم توزيع 1,632 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين في مخيم المصنع وعلى مرضى المستشفيات وعابري السبيل وعمال الخدمات ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات الإفطار الجاهزة في محافظات اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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