"القط الغاضب" يفارق الحياة ويترك "ثروة كبيرة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty القط رحل عن سبعة أعوام

وبحسب ما نقلت "تلغراف" البريطانية، فإن القط الذي يوصف بـ"المتجهم"، نفق عن عمر يناهز سبع سنوات، وهو عمر ليس بالمبكر بالنسبة إلى الحيوان الأليف.

والاسم الحقيقي للقط هو تاردار سوص، وكان يعيش في ولاية أريزونا، ونجمت ملاحمه الغاضبة، بالأساس، عن عامل القزامة الوراثي، لأنه جاء إلى الحياة وظل قصير القامة.

وحظي القط بإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، وحصل على عائدات إعلانية وقدم له متبرعون عدة مبالغ، وصار يملك في آخر حياته نحو 890 ألف دولار أميركي، وهو ما جعل الحيوان ينال لقب "المليونير".

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وقالت مربية القط الراحل، تابات بونديسن، في تغريدة على موقع تويتر، "بعض الأيام أكثر تجهما من الأخرى"، وأوضحت أن الحيوان رحل عن الحياة بسبب متاعب صحية ناجمة عن عدوى في المسالك البولية.

وأشارت إلى الرعاية الصحية المتقدمة والدفء العائلي لم ينجحا في إنقاذ القط، وأعرب معلقون عن تأثر كبير بخبر الرحيل المفاجئ.

ويحظى القط بـ 2.4 مليون متابع على موقع إنستغرام، فضلا عن 1.5 مليون متابع على موقع تويتر، وتحول إلى واجهة إعلانية لقهوة مثلجة أطلق عليها "غرامبوتشينو" وظهر في فيلم ناجح بالولايات المتحدة.