بلجيكا تسلم الإرهابي نموش لفرنسا بقضية احتجاز صحفيين بسوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media بلجيكا تسلم الإرهابي نموش لفرنسا

وتم تسليم الإرهابي الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في احتجاز 4 صحافيين فرنسيين في سوريا في 2013 و2014.

وقال مصدر في إدارة سجن مو-شوكونان إن نموش وضع في التوقيف الاحترازي في هذا السجن.

وقال مصدر قضائي بلجيكي لوكالة فرانس برس إن "تسليمه كان أرجئ بسبب محاكمته في بروكسل"، موضحا أن الإرهابي "انتهى من حيث المبدأ من مرحلة القضاء".

وتم نقل نموش بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرها القضاء الفرنسي بحقه في 30 يونيو 2016، كما ذكر المصدر القضائي لوكالة فرانس برس.