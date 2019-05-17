الاسمر: نكن للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير كل التقدير والمحبة

اشار رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الاسمر​ إلى ان "بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تتداول كلاما منسوبا لي حول البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، انني انفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، وهو لا يمت الى الحقيقة بصلة"، مؤكدا اننا "نكن للبطريرك الراحل كل التقدير و​المحبة​ لدوره الوطني والروحي".

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