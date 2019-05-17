NBN: علي خليل استاء داخل جلسة الحكومة بسبب المماطلة لاقرار الموازنة

علمت قناة الـ"NBN" أن "توترا ساد آخر جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حيث استاء وزير المال ​علي حسن خليل​ بسبب المماطلة وقام بتقديم أرقامه للمةازنة وقال أنه آن الاوان لاقرارها".

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