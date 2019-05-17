أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال معوض​ في حديث تلفزيوني له أن "​قرنة شهوان​ هي من الانجازات الاساسية التي دعمها البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير، وقرنة شهوان فهمت الرابطين بين المصالحة الوطنية والسياسية والاستقال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال معوض: قرنة شهوان هي من الانجازات الاساسية التي دعمها البطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.