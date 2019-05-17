حرب: صفير هو أب الاستقلال الثاني وهو الذي تعاون وبارك حركة قرنة شهوان

أكد الوزير السابق ​بطرس حرب​ في حديث تلفزيوني له أن "البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير هو أب ​الاستقلال​ الثاني، وهو الذي تعاون وبارك حركة ​قرنة شهوان​".

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