البستاني: لو وقع عامود المنصورية لكان سبب ضررا صحيا حقيقيا

أكدت وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني في حديث تلفزيوني لها تعليقا على محاولة اسقاط عامود ​المنصورية​ أنه "لو وقع العامود لكان سبب كارثة، وهذا الضرر الصحي الصحيح الذي ممكن أن يحصل".

ولفتت البستاني الى انه "خلال الـ 48 ساعة المقبلين سيتم الكشف عن الفاعلين"، مشيرةً الى أنه "بقي التقنيون يعملوا حتى الفجر حتى تأكدوا من عدم امكانية سقوط العامود واليوم نستمر بعملنا".