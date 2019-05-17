أكّد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور، بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصصة لمناقشة ملف ​الموازنة​ العامة، أن "الجلسة كانت أكثر من منتجة"، مشيرًا إلى أن "هناك تخفيض أكثر للموازنة وجلسة جديدة تُعقد الأحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: جلسة الحكومة أكثر من منتجة وهناك تخفيض أكثر للموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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