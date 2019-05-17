وزارة النازحين والسفارةالاندونيسية وزعتا 800 حصة غذائية على النازحين في صيدا

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة شؤون النازحين أن "وفدا من الوزارة، في اطار استكمال التعاون بين وزارة الدولة لشؤون النازحين والجهات المانحة، وزع في حضور السفيرالاندونيسي في ​لبنان​ هاجريانتو ثوهاري، وبالتعاون مع ​الصليب الاحمر اللبناني​، 800 حصة غذائية على ​النازحين السوريين​، كهبة مقدمة من جمعية غولدن فيوتشر الاندونيسية Golden Future Foundation، في مركز الاوزاعي في ​مدينة صيدا​".

وفي بيان له، لفت المكتب الى ان "وفد الوزارة نقل شكر الوزير ​صالح الغريب​ للسفير الاندونيسي على مساعدة ​الحكومة​ والشعب الاندونيسي المستمرة الى النازحين السوريين واللبنانيين".