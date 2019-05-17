أعلن المكتب الاعلامي لوزارة شؤون النازحين أن "وفدا من الوزارة، في اطار استكمال التعاون بين وزارة الدولة لشؤون النازحين والجهات المانحة، وزع في حضور السفيرالاندونيسي في لبنان هاجريانتو ثوهاري، وبالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني، 800 حصة غذائية على النازحين السوريين، كهبة مقدمة من جمعية غولدن فيوتشر الاندونيسية Golden Future Foundation، في مركز الاوزاعي في مدينة صيدا".
وفي بيان له، لفت المكتب الى ان "وفد الوزارة نقل شكر الوزير صالح الغريب للسفير الاندونيسي على مساعدة الحكومة والشعب الاندونيسي المستمرة الى النازحين السوريين واللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النازحين والسفارةالاندونيسية وزعتا 800 حصة غذائية على النازحين في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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