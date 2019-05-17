الراعي شكر البابا وعون وبري والحريري وكل المعزين بالبطريرك صفير

توجه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، في ختام اليوم الاخير من تقبل التعازي بوفاة المثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، بـ"الشكر الى ​البابا فرنسيس​ والى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ سعد الدين ​الحريري​ ورؤساء الدول والملوك والامراء، والى اصحاب الفخامة والدولة والغبطة والنيافة والسماحة والسيادة والمعالي والسعادة، والهيئات السياسية، الديبلوماسية، الروحية، القضائية، الادارية، العسكرية، الحزبية، النقابية، الإجتماعية والاقتصادية والاعلامية والى رؤساء البلديات و​المخاتير​ ومجالسهم والمؤسسات والروابط والاتحادات و​الجمعيات الاهلية​، كما الى الابرشيات والرهبانيات والرعايا و​المدارس​ والجمعيات والاخويات والحركات الرسولية والكشفية والى جميع الذين قدموا التعازي بوفاة ابينا البطريرك مار نصر الله، مسيحيين ومسلمين، اكان بمشاركتهم صلاة الجناز ام بالحضور الى الصرح البطريركي خلال ايام التعازي ام بارسال البرقيات، ومن نعاه عبر ​وسائل الاعلام​ والتواصل الاجتماعي، كما والى كل الذين ارسلوا الصلبان واكاليل الزهر عن نفسه، والذين عملوا الى جانب البطريركية على اعداد المأتم المهيب له، سائلا الله ان يغدق عليهم نعمه الغزيرة ويمدهم ب​الصحة​ مع عائلاتهم، طالبا منهم مواصلة ​الصلاة​ لراحة نفس البطريرك صفير عميد ​الكنيسة المارونية​".

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