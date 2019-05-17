خارجية بريطانيا تحذر رعاياها حاملي الجنسية الإيرانية من التوجه لإيران

حذر وزير الخارجية ​جيريمي هانت​ الرعايا البريطانيين-ال​إيران​يين من السفر إلى إيران بسبب ما يمكن أن يتعرضوا له من "الاحتجاز التعسفي المستمر وإساءة المعاملة"، مشيرا الى أن "المواطنين المزدوجو الجنسية، يواجهون المواطنون خطراً لا يطاق من سوء المعاملة إذا زاروا إيران. على الرغم من أن ​المملكة المتحدة​ توفر فرصاً متكررة لحل هذه القضية، فقد ازداد سلوك ​النظام الإيراني​ سوءًا".

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