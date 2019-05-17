أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن "أنقرة تحترم حدود البلدان المجاورة، وفي مقدمتهم العراق وسوريا، وستواصل القيام بواجبها حيال محاربة بؤر الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة التركية منوط بها أيضًا واجب حماية الأمة وضمان سلامة المواطنين".
وشدد على أن "شهداء وجرحى القوات المسلحة التركية يشكلون مصدر إلهام يُجذّر مشاعر الانتماء لهذا الوطن المعطاء، وأن تضحياتهم ستبقى مشاعل نورٍ على درب البطولة".
ولفت إلى أن "القوات المسلحة تخوض نضالًا حامي الوطيس مع جميع المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج، كما أنها تحمي مصالح الوطن برًا وبحرًا وجوًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: نحترم حدود دول الجوار وسنواصل محاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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