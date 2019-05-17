ذكرت رئيسة ​مجلس الاتحاد الروسي​، ​فالنتينا ماتفيينكو​ بعد لقائها الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، أنه "أكد لها أن ​تركيا​ لن تتراجع عن صفقة "إس-400"، مشيرةً إلى أنه "بالطبع تطرق إلى موضوع إس-400، مشددا على أن تركيا تعرضت لضغوط غير مسبوقة، وهي لا تزال متواصلة، لكنني أؤكد، مثل الرئيس التركي، أنه لن تكون هناك أي تغييرات في هذا الموضوع وسنطبق الاتفاق المبرم".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: أردوغان أكد أن تركيا لن تتراجع عن صفقة "S-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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