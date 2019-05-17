الحزب الديمقراطي التركي يعلن عدم مشاركته في انتخابات الإعادة بإسطنبول

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي التركي غولتكين ويسال، عدم مشاركة حزبه في انتخابات الإعادة ب​إسطنبول​، المزمعة في 23 حزيران المقبل.

وأوضح ويسال، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "عقب تشاور الجهات المسؤولة والأعضاء في الحزب، قرر الحزب ذلك".

وفي وقت سابق، قررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 حزيران المقبل، وذلك استجابة للطعون المقدمة من ​حزب العدالة والتنمية​.

فيما قرر ​حزب السعادة التركي​ المعارض، خوض انتخابات الإدارة المحلية في إسطنبول مجددًا الشهر المقبل.