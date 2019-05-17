أكار: تركيا ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي "إس-400" و"إف-35"

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ أن "​تركيا​ ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي ​منظومة​ ​صواريخ​ "إس-400"، ومقاتلات "إف-35" الهجومية"، مشيراً إلى "اننا سنوفي بتعهداتنا تجاه صفقتي منظومة صواريخ إس-400 ومقاتلات إف-35 ونعمل على الالتزام بهما دون أي تقصير".

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