الداخلية التونسية: إحباط عملية إرهابيّة تم التخطيط لتنفيذها في رمضان

أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​ عن "إحباط عملية إرهابية تمّ التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان، والكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة، بولاية القصرين"، موضحةً أنه "تم الكشف عن هذا المخطط بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مفادها تخطيط عناصر ما يُسمى بكتيبة عقبة بن نافع لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين".

وفي بيان لها، لفتت الداخلية التونسية إلى أنه "تم خلال العملية نفسها حجز 11 لُغما أرضيا مُعدا لاستهداف العربات والأشخاص، و6 بطاريات، وجهاز تحكم للتفجير عن بعد، وكمية هامة من مادة الأمونتير، وأكثر من 30 كيلوغراما من المتفجرات، و33 صاعقا، وسلاحا ناريا من نوع مغنوم، وجهازا لاسلكيا".