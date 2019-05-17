وزير الخارجية العراقي لنظيره البريطاني: العراق يجب أن يبقى بعيدا عن أي صراعات

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، خلال لقائه نظيره البريطاني جيريمي هانت أن "العراق يجب أن يبقى بعيداً عن أي صراعات يمكن أن تعيق عملية التنمية والبناء في البلاد".
وذكرت وزارة الخارجية العراقية، أن "الوزير الحكيم ناقش مع نظيره البريطاني هانت، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، والتي جاءت بتكليف مباشر من السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عدداً من القضايا الإقليميَّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك".
وأشارت الوزارة إلى أن "الحكيم أكّد أن العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع"، مبينًا أن "وجهة نظر الحكومة العراقيّة تقضي بأن يستمر التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجُهُود لتجنب التصعيد والتوترات في المنطقة، وتفادي أي مواقف، أو تحركات يُمكِن أن تؤزِّم المنطقة التي تشهد تصعيداً بين الجارة إيران والولايات المتحدة".
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