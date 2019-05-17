وزير الخارجية العراقي لنظيره البريطاني: العراق يجب أن يبقى بعيدا عن أي صراعات

أكد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​، خلال لقائه نظيره البريطاني ​جيريمي هانت​ أن "العراق يجب أن يبقى بعيداً عن أي صراعات يمكن أن تعيق عملية التنمية والبناء في البلاد".

وذكرت ​وزارة الخارجية العراقية​، أن "الوزير الحكيم ناقش مع نظيره البريطاني هانت، خلال زيارته إلى ​المملكة المتحدة​، والتي جاءت بتكليف مباشر من السيد رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، عدداً من القضايا الإقليميَّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحكيم أكّد أن العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع"، مبينًا أن "وجهة نظر ​الحكومة​ العراقيّة تقضي بأن يستمر التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجُهُود لتجنب التصعيد والتوترات في المنطقة، وتفادي أي مواقف، أو تحركات يُمكِن أن تؤزِّم المنطقة التي تشهد تصعيداً بين الجارة ​إيران​ و​الولايات المتحدة​".