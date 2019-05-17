خارجية إيران: على واشنطن الالتزاما بتعهداتها عوضا عن سياسة التهديد

أعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ أنه "على ​واشنطن​ الالتزاما بتعهداتها عوضا عن ​سياسة​ التهديد".

وكان أعلن رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أن "الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة".

وأشار ذو النور، إلى أنه "يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها"، لافتا إلى أنه "في حال تم استهداف القطع العسكرية الأميركية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى تل من الرماد"، مشيرا إلى أنه " قبل أن يهدأ غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب".