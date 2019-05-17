رويترز: الصين تعلن دعمها لإيران وسط تصاعد التوتر مع أميركا

ذكرت وكالة "رويترز" أن "​الصين​ أعلنت دعم ​إيران​ وسط تصاعد التوتر مع ​الولايات المتحدة​ الأميركية، وقال كبير دبلوماسييها لوزير الخارجية الإيراني إن بلاده تعارض فرض ال​عقوبات​ الأحادية على ​طهران​ لحماية مصالحها".

ويذكر أن حدة التوتر تصاعدت بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية مما زاد المخاوف من احتمال نشوب حرب.

ولفت وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي لوزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ خلال اجتماع في بكين، إلى أن الدولتين بحاجة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بينهما في ظل خطورة الموقف وسرعة تطوره".

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ونقلت ​وزارة الخارجية الصينية​ عن وانغ قوله ”تعارض الصين بحزم تطبيق الولايات المتحدة عقوبات أحادية وما يسمى بالصلاحيات العابرة للحدود وتتفهم الموقف الحالي ومخاوف الجانب الإيراني وتدعم الجانب الإيراني في دفاعه المشروع عن حقوقه ومصالحه“.

وأضاف وانغ أن الصين تقدر تطبيق إيران للاتفاق النووي بالكامل ونيتها الالتزام به.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن ظريف قوله إن "إيران لا تعتزم الانسحاب من ​الاتفاق النووي​ ولا تريد دخول حرب. ونقل البيان عنه قوله ”مضيق هرمز محتفظ بوضعه كممر دولي للنقل“.