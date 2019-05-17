مسؤول أميركي: لا نزال ننتظر اتصال الإيرانيين لمفاوضات مباشرة لكنهم لم يفعلوا

كشف مسؤول أميركي لوكالة "​رويترز​" للانباء "أننا لا نزال ننتظر اتصال الإيرانيين لمفاوضات مباشرة لكنهم لم يفعلوا".

وكانت قد أفادت قناة الـ"CNN" يوم أمس بأن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيبحث مع الرئيس السويسري آلان بيرسي فتح قناة اتصال مع الإيرانيين".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد ذكرت يوم السبت الماضي بأن "البيت الأبيض مرر رقم الهاتف الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سويسرا، لمنحه إلى قادة إيران إذا رغبوا في الاتصال به"، موضحةً أن "الجانب السويسري أكد للبيت الأبيض أنه لن يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه".

والخميس، دعا ترامب القيادة الإيرانية إلى الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي.

والأربعاء، أعلنت إيران، تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.