إيطاليا تطلب من سفينة إنقاذ ألمانية العودة بمن فيها من المهاجرين إلى تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

طلبت الحكومة الإيطالية من سفينة شحن تابعة لمنظمة "سي وتش" الإغاثية الألمانية التوجه بمن فيها من المهاجرين إلى تونس.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الجمعة في روما إن السفينة "سي وتش 3" احترمت تعليمات الشرطة الخاصة بالتوجه نحو تونس.

كانت السفينة سمحت يوم الأربعاء الماضي بصعود 65 مهاجرا إلى متنها قبالة السواحل الليبية من بينهم خمسة من الرضع والأطفال الصغار.

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ذو التوجهات اليمينية مجددا أن السفينة لن ترسو في إيطاليا، مضيفا : "إنهم ليسوا منقذين للمهاجرين وإنما هم ناقلون لهم، ومن ثم فهم سيعاملون على هذا الأساس. وستبقى الموانئ الإيطالية مغلقة أمام تجار البشر".

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وقالت منظمة "سي وتش" اليوم الجمعة إن السفينة وجدت نفسها أمام المياه الإقليمية لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقال المتحدث باسمها روبين نويجيباور: "نتوقع أن يكون الرسو على شواطئ لامبيدوزا قريبا، فالوضع الطبي على متن السفينة سيء".

وأضاف المتحدث أن امرأة أصيبت بحروق وتحتاج علاجا على اليابسة.

وكانت منظمات إغاثية عديدة رفضت في الماضي نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى تونس لأن من الممكن أن يتعرضوا هناك لانتهاكات حقوق الإنسان.