العراق: وجهة نظر الحكومة تفضي بتكاتف الجهود لتجنب التوترات بالمنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم ، أن وجهة نظر الحكومة العراقية تفضي بتكاتف الجهود لتجنب التصعيد والتوترات في المنطقة.

وأوضح الحكيم - خلال لقائه نظيره البريطاني جيريمي هانت حسبما أفادت قناة السومرية نيوز اليوم - أن العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع، وأنّ العراق يجب ان

يبقى بعيدًا عن أي نزاعات يمكن أن تعيق، أو تؤخر عملية التنمية، والبناء في البلاد.



وأشار إلى أن وجهة نظر الحكومة العراقية تقضي بأن يستمر التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجهود لتجنب التصعيد، والتوترات في المنطقة، وتفادي أي مواقف،

أو تحركات يمكن أن تؤزم المنطقة التي تشهد تصعيدا بين الجارة ايران والولايات المتحدة.وأكد أن تبادل وجهات النظر هذه مع المملكة المتحدة إحدى الدول الموقعة للاتفاق النووي مع إيران والتي يمكن ان تلعب دورا في تخفيف حدة التوتر.وأشار إلى ضرورة تعزيز التشاور بما يتلاءم مع طبيعة التحديات؛ بهدف ترسيخ الاستقرار، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأمن والتنمية وحماية مصالح العراق ودول الخليج والمنطقة.