المندوب الروسي بالأمم المتحدة: حان الوقت للكف عن الكيل بمكيالين في سوريا

رد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على اتهامات الدول الغربية الموجهة إلى موسكو ودمشق بصدد التصعيد الحالي في محافظة إدلب السورية.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة طارئة، عقدها مجلس الأمن الدولي، بطلب من الدول الثلاث المسؤولة عن الملف الإنساني في سوريا (بلجيكا، ألمانيا، الكويت)، دعا نيبينزيا الأمم المتحدة إلى عدم تسريب معلومات غير موثقة حول الخسائر بين المدنيين في سوريا جراء عمليات الجيش الحكومي السوري

والقوات الروسية الداعمة له.

وأشار الدبلوماسي بهذا الخصوص إلى إحصائيات تدل على عدد مرتفع من الخسائر البشرية جراء العمليات التي خاضتها قوات التحالف الدولي، تحت قيادة الولايات المتحدة في العراق.

وتابع نيبينزيا: "نرفض رفضا قاطعا الاتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني، إذ لا يقاتل الجيش السوري والقوات الجوفضائية الروسية المدنيين أو البنى التحتية المدنية.. إن هدفنا هو الإرهابيون،

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الأمر الذي يفضل البعض منكم عدم الكلام عنه".

استفزاز في سراقب

وأكد نيبينزيا أن نشاطات المسلحين الإرهابيين هي التي أدت إلى التصعيد الأخير في منطقة خفض التوتر في إدلب، مشيرا إلى أن استفزازاتهم موجهة ضد القوات الحكومية السورية، كما أنها تهدد أمن قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية.

وكشف الدبلوماسي أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، ومقره قاعدة حميميم، تلقى معلومات تفيد بأن الإرهابيين من عناصر تنظيم "جبهة النصرة" يعدون لاستفزاز باستخدام مواد كيميائية في مدينة سراقب بمحافظة إدلب، بغية تحميل القوات الجوفضائية الروسية المسؤولية عن استخدامها.