مباحثات روسية لبنانية بشأن التعاون العسكري وعودة النازحين السوريين

بحث مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى والمبعوث اللبناني الخاص إلى روسيا ، التعاون العسكري التقني بين البلدين والوضع في سوريا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن وزارة الدفاعالروسية قولها إن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء اللبناني إلى روسيا جورج شعبان، بحثا أثناء لقائهما جوانب
وأضافت أن المحادثات تناولت أيضا ملف عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم الأصلية في الجمهورية العربية السورية، موضحة أن اللقاء جرى في أجواء ودية، وأكد "استعداد الجانبين لمواصلة التعاون بين وزارتي الدفاع".
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