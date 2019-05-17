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تعزيز الإجراءات الأمنية بإندونيسيا قبيل الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة

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 نشرت سلطات إندونيسيا 32 ألف فرد أمن في العاصمة جاكرتا، بعد إطلاق تحذيرات من وقوع هجوم مسلح محتمل خلال الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية في 22 من شهر مايو الجاري.

 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن

متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنه تم إلقاء القبض على 60 من المسلحين المشتبه بهم خلال العام الجاري، فيما قتل سبعة آخرين عند مقاومتهم الاعتقال.


وأضاف أن الشرطة اعتقلت 29 مشتبهًا بهم خلال

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الشهر الجاري فقط ممن يُزعم أنهم يخططون لتنفيذ تفجيرات خلال مظاهرات متوقع انطلاقها عند الإعلان عن نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، فيما حث المواطنين على عدم تنظيم مسيرات لتجنب وقوع هجمات مسلحة.


وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المواطنين الإندونيسيين قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 17 أبريل الماضي لاختيار رئيس البلاد ومشرعي البرلمان.

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