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المؤبد لـ 14 متهماً بتفجيرات بشكتاش فى تركيا

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أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن المؤبد من دون الإفراج المشروط، على 14 متهما بالتفجير المزدوج الذي وقع في اسطنبول عام 2016 وأدى إلى مقتل العشرات.

 من بين المدعى عليهم الـ 27، حكم على 4 مدى الحياة لمرة واحدة، من دون الإفراج المشروط، بتهمة الإخلال بوحدة الدولة، و46 مرة مدى الحياة (4890

عاما)، بتهمة القتل العمد عن طريق التفجير، والاحتفاظ بمواد خطرة وتدمير الممتلكات العامة.

 

كما حكم على 10 آخرين بالسجن مدى الحياة من دون الإفراج المشروط، بتهمة الإخلال بوحدة الدولة، إضافة إلى 3380 عاما في السجن بسبب جرائم أخرى. كذلك حكم

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على أربعة من المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما لعضويتهم في منظمة إرهابية.

 

ولفتت "الأناضول" إلى أن المحكمة قضت بفصل القضية ضد تسعة من المتهمين، أحدهم ما زال طليقا.

وتعرضت تركيا لتفجيرين إرهابيين، خارج ملعب بشكتاش لكرة القدم، في 10 ديسمبر 2016، تبناهما تنظيم "صقور كردستان الحرة"(TAK)، وهو فرع من حزب العمال الكردستاني.

وتصنف تركيا، ومعها الاتحاد الأوروبي وأمريكا، حزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية.

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