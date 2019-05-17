الخارجية الأميركية: نأخذ انتهاكات إيران للعقوبات بجدية وسنتحرك إذا لزم الأمر

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد الانتهاكات للعقوبات الإيرانية، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن ناقلة تقوم بتفريغ زيت وقود إيراني في ميناء صيني.

وكانت "رويترز" ذكرت أمس الخميس، أن ناقلة تحمل نحو 130 ألف طن من زيت الوقود الإيراني، أفرغت شحنتها في صهاريج للتخزين بالقرب من مدينة تشوشان الصينية.

وقال المتحدث في رد عبر البريد الإلكتروني، إن "الولايات المتحدة تأخذ كل الأنشطة التي تستوجب العقوبات بجدية، وستتخذ إجراءات مناسبة. نحن ملتزمون بفرض عقوباتنا خاصة تلك المرتبطة بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيراني".

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وأضاف أن الوزارة على علم بتقرير محدد عن ناقلة لكنه رفض التعليق عليه.

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وجاءت التصريحات بعد عدة أسابيع من تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراءات وقف صادرات النفط الإيرانية، من خلال إلغاء إعفاءات منحتها لمشترين كبار للخام من طهران من بينهم الصين.