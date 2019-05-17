السعودية تصدر أكثر من 7 ملايين تأشيرة عمرة

أصدرت المملكة العربية السعودية 7,222,369 تأشيرة حتى تاريخ 11 رمضان لهذا العام، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 6,639,295 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 757,498 معتمراً، منهم 602,004 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 155,494 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,881,798 معتمراً بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وبحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج والعمرة السعودية، توزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,907,541 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 634,379 معتمراً، وسجل وصول 97,375 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

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أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 1,454,684 معتمراً تليها إندونيسيا 922,018 معتمراً، بعدها الهند 621,742 معتمراً ثم مصر 510,119 معتمراً، والجزائر خامساً 325,744 معتمراً.