قوات سوريا الديموقراطية تعتقل العشرات من مسلحي داعش

اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في عملية أطلقتها منذ أيام في ريف دير الزور قرب الحدود السورية- العراقية.
وقال مصدر في هذه القوات "ألقت قوات سوريا الديموقراطية القبض على 42 عنصراً من تنظيم داعش بينهم عناصر يحملون جنسيات أجنبية وسورية، في حملتها المستمرة ضد خلايا التنظيم بريف دير الزور الشمالي الشرقي، إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
بدأت قوات سوريا الديموقراطية أول أمس الأربعاء عملية تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي بعد خروج مظاهرات في المدينة إثر مقتل 6 أشخاص في هجوم لهذه القوات على أحد المنازل في البلدة بمساعدة طائرات التحالف الدولي.
وقالت قوات قسد، في بيان لها، إنها "اعتقلت 20 إرهابياً وكشفت بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات بالإضافة لمصادرة كميات من السلاح والذخيرة".
كانت قوات سوريا الديموقراطية، مدعومة من التحالف الدولي لهزيمة داعش بقيادة الولايات المتحدة، تمكنت من طرد التنظيم المتشدد من آخر معقل له سوريا. وبقي التنظيم متحصناً في قرية "الباغوز" السورية على الحدود مع العراق حتى تمكنت قوات سوريا الديموقراطية، التي يشكل الأكراد غالبية أفرادها، من طرده من القرية.
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