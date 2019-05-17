كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجعفري يشن هجوما حادا على تركيا في مجلس الأمن بحضور المندوب التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، هجوما حادا على السلطات التركية، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب.

وقال الجعفري، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من ألمانيا وبلجيكا والكويت وشاركت فيه أيضا تركيا: "إدلب هي محافظة سورية وبالتالي فإن الدولة السورية هي المعنية بحماية إدلب وسكانها السوريين من الإرهاب.. وواجب مجلس الأمن هو مساعدة الدولة السورية في هذا المضمار".

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وأشار الجعفري إلى أن "مدينة إدلب وبعض المناطق المجاورة لها تخضع لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي أي تنظيم جبهة النصرة المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية".

واعتبر الجعفري أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" "استغل عدم وفاء النظام التركي بتعهداته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي لفرض سيطرته على إدلب وخلق بؤرة إرهابية".

وتابع الدبلوماسي السوري: "اتفاق خفض التصعيد في إدلب هو اتفاق مؤقت لا يمكن استدامته ويجب أن يدرك الجميع أن الحفاظ عليه يستلزم التزاما من النظام التركي بإنهاء احتلاله لمساحات واسعة من المناطق السورية".