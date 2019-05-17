مندوب روسيا في الأمم المتحدة: روسيا وسوريا لا تستهدفان المدنيين

دعا ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأمم المتحدة إلى عدم تسريب معلومات غير موثقة عن الخسائر بين المدنيين في سوريا، وأكد أن روسيا وسوريا لا تستهدفان المدنيين.

وأكد المندوب الروسي اليوم الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا أنه "لا الجيش السوري ولا القوات الفضائية الروسية تجري عمليات ضد المدنيين أو منشآت البنية التحتية المدنية إنما هدفنا هو القضاء على الإرهاب".

وأضاف "هدفنا هو الإرهابيون، الذين يفضل البعض منكم عدم ذكرهم".

إلى ذلك اتهمت دمشق التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وطالبت مجلس الأمن الدولي مراراً بالتدخل لوقف عملياته. من جانبه ينفي التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوع ضحايا مدنيين جراء عملياته في سوريا، نافيا كذلك اتهامات دمشق وموسكو باستخدام الفوسفور الأبيض في العمليات العسكرية.