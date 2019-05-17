المحامي البريطاني ديكسون يدعو المقررة الأممية في قضية خاشقجي للبحث عن حقائق في هاتف بوعشرين

في الوقت الذي تستعد فيه المقررة الأممية في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أغنيس كالامارد، لإخراج تقريرها حول الجريمة، وجه رودني ديكسون، المحامي البريطاني، الذي يدافع عن الصحافي توفيق بوعشرين رسالة للمقررة، من أجل الاطلاع على اتصالات جرت بين خاشقجي وبوعشرين.
وحسب الرسالة التي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، فقد أوضح المحامي البريطاني رودني ديكسون، أن خاشقجي دعا بوعشرين، في اتصالات هاتفية، إلى “التزام الحذر الشديد بعد سلسلة مقالات نشرها حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
وأوضح البيان الذي أصدره ديكسون، اليوم الجمعة، تفاصيل الاتصالين بين خاشقجي وبوعشرين، وتحذيرات الكاتب السعودي لمؤسس صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” من خطر القتل الذي يمكن أن يلحقه إذا سافر للمملكة العربية السعودية أو حتى في الرباط.
وأكد المحامي البريطاني أن بوعشرين لا زال يحتفظ بمكالمات خاشقجي في هاتفه، داعيا المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفية أغنيس كالامار إلى أن “تطلب من الحكومة المغربية الاطلاع على هاتف بوعشرين المصادر”.
وأحاط المحامي البريطاني المقررة الأممية علما بتقرير فريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول قضية بوعشرين، وهو التقرير الذي اعتبر اعتقال بوعشرين “تعسفيا”، ويطالب الحكومة المغربية بـ”إطلاق سراحه فورا”.
وقتل خاشقجي الذي كان ينشر مقالات لدى “واشنطن بوست” في 2 من شهر أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا في عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”، بحسب السعودية، ولم يعثر بعد على جثته.
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