باطمة ترد على تهمة الغناء للصحراء من أجل الحصول على وسام ملكي آخر

قالت الفنانة المغربية دنيا باطمة إنها لا تسعى إلى الحصول على وسام ملكي ثالث، بتقديمها أغنية عن الصحراء المغربية، وذلك بعدما اتهمتها فئة من الجمهور بأن الغرض من عملها هو توشيحها في عيد العرش المقبل.

باطمة ردت عبر “اليوم 24” لتوضح أن ما يروج له الجمهور ليس قصدها، مضيفة أن الجميع يرحب بتوشيحه بوسام ملكي، غير أن ذلك ليس غرضها من الأغنية، حسب تعبيرها.

وكشفت باطمة أنها، في المرتين السابقتين، اللتين وشحت فيهما بوسامين، كانت قد توجهت نحو القصر الملكي، فقط، من أجل السلام على الملك محمد السادس فإذا بها تفاجأ بأنها ضمن قائمة الموشحين.

وتحضر باطمة لأغنية عن الصحراء المغربية، صورت كليبها في مدينة الداخلة، علما أنها حضرت كذلك أغنية عن البحرين، البلد، الذي تحمل جنسيته، والذي ينحدر منه أصل زوجها، محمد الترك.