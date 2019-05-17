قالت الفنانة المغربية دنيا باطمة إنها لا تسعى إلى الحصول على وسام ملكي ثالث، بتقديمها أغنية عن الصحراء المغربية، وذلك بعدما اتهمتها فئة من الجمهور بأن الغرض من عملها هو توشيحها في عيد العرش المقبل.
باطمة ردت عبر “اليوم 24” لتوضح أن ما يروج له الجمهور ليس قصدها، مضيفة أن الجميع يرحب بتوشيحه بوسام ملكي، غير أن ذلك ليس غرضها من الأغنية، حسب تعبيرها.
وكشفت باطمة أنها، في المرتين السابقتين، اللتين وشحت فيهما بوسامين، كانت قد توجهت نحو القصر الملكي، فقط، من أجل السلام على الملك محمد السادس فإذا بها تفاجأ بأنها ضمن قائمة الموشحين.
وتحضر باطمة لأغنية عن الصحراء المغربية، صورت كليبها في مدينة الداخلة، علما أنها حضرت كذلك أغنية عن البحرين، البلد، الذي تحمل جنسيته، والذي ينحدر منه أصل زوجها، محمد الترك.
كانت هذه تفاصيل خبر باطمة ترد على تهمة الغناء للصحراء من أجل الحصول على وسام ملكي آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.