الجامعة تنهي الجدل بخصوص مؤجل الوداد.. الرجاء لن يرحل لتطوان اليوم وتغييرات بالجملة في البرمجة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اليوم الجمعة، إجراء المباراة المؤجلة عن الجولة 27، من البطولة الاحترافية، بين الوداد البيضاوي وأولمبيك خريبكة، في الرابع من شهر يونيو المقبل، قبل خوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من البطولة الاحترافية.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، قبل قلبل، أنه ” بتنسيق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وبعد تشاور فوزي لقجع رئيس الجامعة مع الناخب الوطني هيرفي رونار، بخصوص التجمع الإعدادي الخاص بالمنتخب الوطني الأول استعدادا لكاس إفريقيا للأمم، تقرر إجراء تعديل على برنامج بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، من أجل برمجة الجولتين 29 و30، حيث أصبح كالتالي:

1- إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة برسم الدورة 27 يوم 4 يونيو 2019.

2 – باستثناء المباراة المقررة بين نادي الوداد الرياضي وإتحاد طنجة يوم الجمعة 17 ماي 2019 برسم الجولة 29 ، ستجرى باقي مباريات هذه الدورة يومي 8 و9 يونيو 2019، أما الجولة 30 ستقام يومي 14 و15 يونيو 2019.

وكان فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قد هدد بعدم خوض مباراة المغرب التطواني، عن الجولة القادمة، إذا لم تغير الجامعة البرمجة، وتقرر مواجهة الوداد وخريبكة، قبل الجولتين الأخيرتين، وهو الأمر الذي استجابت له الجامعة.

قرار الجامعة الأخير، الهدف منه هو “ترضية” النادي الأخضر، الذي لم يخوض مباراتيه الأخيرتين من البطولة قبل خوض الفريق الودادي لمؤجل الجولة 27 أمام أولمبيك خريبكة.