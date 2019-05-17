حادث اصطدام بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة يتسبب في أكثر من 14 إصابة

تعرضت حافلة للنقل الحضري ببني ملال، لحادث سير اليوم الجمعة، بعد اصطدامها بشاحنة لنقل البضائع، نتج عنه إصابات في صفوف الركاب.

وافادت مصادر “اليوم 24” أن الاصطدام العنيف بين حافلة للنقل العمومي مليئة بركاب، وشاحنة من النوع الكبير، أدى الى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف ركاب الحافلة، وخسائر مادية كبيرة في العربتين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل حوالي 14 راكبا بينهم أطفال، عبر سيارات الإسعاف لقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، لتلقي العلاج، دون تسجيل اأي خسائر في الأرواح .

وساد جو من الهلع والخوف بين ركاب الحافلة، جراء الاصطدام، في حين حلت المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات الحادث.