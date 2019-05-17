“دون بيغ”: عملي المقبل الأفضل في مسيرتي

شوق مغني الراب توفيق حازب، الملقب بـ”دون بيغ” جمهوره لعمله الجديد المقبل، إذ قال عنه، أمس الخميس، إنه سيكون أفضل عمل يقدمه في مسيرته الفنية.
ورد “الدون بيغ” على سؤال أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” “حول أفضل عمل قدمه في مسيرته الفنية، بأنه هو عمله المقبل، والمرتقب قريبا .
وسجل “دون بيغ” عودة قوية إلى ساحة الراب بعد غياب لسنوات، إذ حققت أغنية “170kg ” التي دشن بها رجوعه إلى الساحة الفنية، نجاحا كبيرا، والأمر نفسه مع كليبه الأخير p.w .
يذكر أن “البيغ” حاضر في شهر رمضان على شاشة القناة الثانية، عبر مشاركته في برنامج المسابقات “ماستر شاف سليبريتي”.
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