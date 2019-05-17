كاسياس يعاود اللعب بعد نوبة قلبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف الحارس الدولي الإسباني السابق لنادي بورتو البرتغالي إيكر كاسياس، اليوم الجمعة، أنه في حال جيدة بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مطلع أيار/ مايو الحالي أثناء التدريب، وأنه لا يفكر حاليا بالاعتزال.

وقال كاسياس الذي سيحتفل الإثنين بعيد ميلاده الـ38، في حسابه على "تويتر" عقب زيارة إلى طبيب القلب المشرف عليه "كل شيء على ما يرام. إنه خبر كبير أتشاركه معكم"، مشيرا إلى عدم نيته وقف مسيرته في الوقت الراهن.

لم يكن كاسياس إيجابيا تجاه مستقبله بعد مغادرته المستشفى في السادس من أيار/ مايو برفقة زوجته سارة كاربونيرا، وقال "يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف. في الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلي، والمهم أني هنا الآن، لا أعرف كيف سيكون المستقبل".

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وقال رئيس نادي بورتو جورجي نونو بينتو دا كوستا، أمس الخميس، لكاسياس أن يبقى في النادي حتى لو اعتزل اللعب، وقال لصحيفة "أو جوغو" المحلية "هذه رغبتنا. ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي بورتو، وليس فقط لسنة".

وأضاف "كاسياس واحد منا وسيكون له مكانه الدائم في أف سي بورتو".

ووفق "أو جوغو"، لم يقدم كاسياس إجابة قاطعة على الاقتراح المقدم إليه لكنه رحب به "بارتياح".