استمرار التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، محمد صالح جوكار، اليوم، الجمعة، إن الصواريخ الإيرانية قصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن الحربية الأميركيّة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" للأنباء.

وأضاف جوكار أنّ الولايات المتحدة "غير قادرة على تحمل حرب جديدة".

وتأتي التصريحات ضمن مبارزات كلامية حامية بدأت منذ أيام بين طهران وواشنطن، التي شددت العقوبات وكثفت وجودها العسكري في المنطقة بزعم أن هناك تهديدات من إيران لقواتها ومصالحها.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن "حرب نفسية" عليها، وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، هذا الأسبوع، إنّ طهران لن تتفاوض مع واشنطن على اتفاق جديد، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم في 2015 حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت "فارس" عن جوكار قوله، كذلك، "حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأميركيّة في الخليج"، وأضاف "أميركا غير قادرة على تحمل تكاليف حرب جديدة والبلاد (الولايات المتحدة) في وضع سيئ من ناحية القوة العاملة والظروف الاجتماعية".

وعلى نحو منفصل، اتهم مسؤول عسكري إيراني كبير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالخداع، وقال إن واشنطن تدعو للمحادثات بينما هي "تصوب مسدسا" إلى طهران، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "مهر" للأنباء اليوم، الجمعة.

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وكان ترامب قد قال، علنًا، إنه يريد نهجا دبلوماسيا مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والتحرك لوقف كل صادرات النفط الإيرانية هذا الشهر.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية قول نائب قائد القوات المسلحة للشؤون السياسية، رسول سنائي راد، "ما يفعله زعماء أميركا من ممارسة الضغوط وفرض العقوبات... بينما هم يتكلمون عن محادثات هو بمثابة توجيه مسدس صوب شخص ودعوته لصداقة ومفاوضات".

وتابع "سلوك زعماء أميركا لعبة سياسية تنطوي على تهديدات وضغوط وفي الوقت نفسه إظهار استعداد للتفاوض من أجل تقديم أنفسهم في صورة سلمية وخداع الرأي العام".

وتبدو تصريحات قادة الحرس الثوري موجّهة ضد أي دعوات من قبل حلفاء الرئيس، حسن روحاني، في الداخل لإجراء محادثات مع واشنطن، إذ قال إنّ "الاتجاه الميال للغرب في البلاد يثير معضلة حرب مقابل المحادثات... ويحاول فرض اتفاقات نووية جديدة على البلاد".

وتسبب الضغط الأميركي المتزايد على إيران في إضعاف روحاني وعزز موقف منافسيه المتصلبين.