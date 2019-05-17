أبناء اللد ينهي الموسم بالتعادل وخسارة للأخاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختتم فريق أبناء اللد موسمه بالتعادل في مباراته أمام هبوعيل عكا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ37 والأخيرة من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدفين مقابل هدف للفريق الخصم، حيث افتتح الأول باب التسجيل في الدقيقة 23 بواسطة لاعبه محمد الزبارقة، ثم في الدقيقة 25 أضاف اللاعب مراد أبو عنزة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 45 قلص الفريق الخصم الفارق بهدفه الأول.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 74 جاء هدف التعادل لصالح الفريق الخصم في شباك أبناء اللد.

وبهذا التعادل أنهى الفريق اللداوي الموسم في صدارة البلاي أوف السفلي (المركز التاسع) برصيد 47 نقطة.

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خسارة خارجية لأخاء الناصرة

خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن ختام أحداث الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الممتازة.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق المضيف بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء.

ووصل الفريق النصراوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 46 نقطة لينهي موسمه في المركز الثالث بترتيب لائحة البلاي أوف السفلي (المركز الحادي عشر بترتيب الدوري).