هـ. باقة الغربية يودع المنافسة على الصعود للممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ودع فريق هبوعيل باقة الغربية المنافسة على الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة، بعد خسارته أمام مكابي هرتسليا بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن أحداث المرحلة قبل الأخيرة من اختبارات الصعود.

وجرت أحداث المباراة على استاد "رمات غان"، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بهدف مبكر أحرزه بعد مرور 8 دقائق على بداية اللقاء، ثم خلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 حسم مكابي هرتسليا المباراة لصالحه بهدف ثان.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إشهار بطاقة حمراء بوجه أحد مدافعي مكابي هرتسليا في الدقيقة 26، ورغم ذلك لم ينجح الفريق الباقاوي من استغلال هذه الثغرة لدى الفريق الخصم وقد وصل إلى فرص تهديفية كثيرة خلال مجريات المباراة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك خصمه.

وبالتالي فقد هبوعيل باقة الغربية بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة من اختبارات الصعود، لينهي موسمه بالبقاء في الدرجة الأولى المنطقة الشمالية.