انت الان تتابع تفاصيل خبر هكذا تعاملت إيران مع مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 06:50 مساءً - كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز قبالة سواحل إيران ودخلتا مياه الخليج، دون وقوع أي حوادث.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن المدمرتين "ماكفول" و"غونساليس" دخلتا بعد ظهر أمس الخميس مياه الخليج "دون التعرض لأي استفزازات من قبل إيران".

ووصف المسؤول الأمريكي في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عبور المدمرتين بـ"أكثر عملية هادئة تحدث منذ وقت طويل".

وتستطيع كل من هاتين المدمرتين حمل ما يصل إلى 90 صاروخاً من طراز "توموهوك" وطرازات أخرى على متنها.

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وسبق أن أكد مسؤولون في "البنتاغون" لقناة "فوكس نيوز"، اليوم، أن مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، تضم أيضاً أربع سفن أخرى، توجهت إلى شمال بحر العرب لـ"ردع إيران".

وأشار "المعهد البحري العسكري الأمريكي" غير الحكومي على موقعه الإخباري إلى أن سفينة الإنزال "كيرسارج" البرمائية موجودة قبالة سواحل الإمارات.

وبذلك يرتفع عدد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة إلى سبع سفن على الأقل، ويمكن أن تنشر على متن " كيرسارج" 30 طائرة ومروحية، بما فيها قاذفات "إف-35".

وأرسلت واشنطن هذه القوة البحرية إلى المنطقة بدعوى تزايد خطر إيران والفصائل الإقليمية المتحالفة معها على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.