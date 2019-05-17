انت الان تتابع تفاصيل خبر عملية إرهابيّة كانت ستحدث في تونس ولكن.. والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 06:50 مساءً - أحبطت وزارة الداخلية التونسية عملية "إرهابية" تمّ التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان، وكشفت عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة، بولاية القصرين (غرب).

وأوضحت الداخلية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّه "تم الكشف عن هذا المخطط بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".

وتفيد المعلومات بـ"تخطيط عناصر ما يُسمى بكتيبة عقبة بن نافع (التابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب)، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين".

وأضافت الوزارة: إنه "تم خلال العملية نفسها حجز 11 لُغماً أرضياً مُعداً لاستهداف العربات والأشخاص، و6 بطاريات، وجهاز تحكم للتفجير عن بعد".

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كما تم ضبط "كمية من مادة الأمونتير، وأكثر من 30 كيلوغراماً من المتفجرات، و33 صاعقاً، وسلاحاً نارياً من نوع مغنوم، وجهازاً لاسلكياً".

والأسبوع الماضي، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين يتبعون ما يسمى بكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش"، في محافظة سيدي بوزيد (وسط).

ومطلع مايو الجاري، أعلنت الدّاخليّة إحباط عمليات إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استمراراً لعمليات أمنية في القصرين.

وفي السنوات التي تلت الثورة اقترن شهر رمضان في تونس بعمليات إرهابية، وهو ما جعل السلطات تزيد مستوى الاحتياط لأي خطر يترصد البلاد في هذه المناسبة.