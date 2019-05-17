الكونغرس يصادق على تعيين سفير جديد للعراق

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خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 06:50 مساءً - أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الجمعة، مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيراً للولايات المتحدة في بغداد.

وذكرت السفارة في بيان أن "مجلس الشيوخ أكد ترشيح السفير ماثيو تولر ليشغل منصب السفير الأمريكي لدى العراق".

وأضافت: "بعثة الولايات المتحدة في بغداد تبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى السفير تولر، وتتطلع قدماً إلى وصوله".

وكان تولر يشغل منصب السفير الأمريكي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد.

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عمل تولر في وزارة الخارجية الأمريكية نائباً لمدير مكتب شمال الخليج ومسؤولاً بمكتب مصر، فضلاً عن شغله منصب نائب مدير مكتب شؤون الخليج الشمالي في الخارجية.

ويحمل السفير الأمريكي شهادة البكالوريوس من جامعة بريغام يانغ والماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة (SIA) المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة "بيكر ويلكنز" من وزارة الخارجية لمنصب نائب رئيس البعثة، كما يجيد اللغة العربية.

ويتزامن تعيين تولر مع تصاعد وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ومؤخراً، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من موظفيها "غير الأساسيين" في سفارتها لدى بغداد مغادرة العراق، مؤكدة أن لدى الحكومة الأمريكية قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق.