شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس: مسؤولون سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف مع ايران والان مع التفاصيل

ذكرت مصادر بالكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، أن مسؤولين من إدارة الرئيس، دونالد ترامب، سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيدا من المعلومات.

وقال معاونون بالكونغرس، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال، جوزيف دانفورد، والقائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، سيحضرون جلسة عصر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته، وفقا لرويترز.

ويسيطر رفاق ترامب الجمهوريون على أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ.

وأفاد معانون في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأنهم يتوقعون أيضا إفادة الأسبوع المقبل مع بومبيو لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الأخرى.

Advertisements

ويشكو أعضاء الكونغرس منذ أسابيع من أن إدارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية بشان التوتر الحالي مع إيران، بل إن بعض الجمهوريين يقولون إن الإدارة لم تطلعهم على أي شيء بشأن تلك القضية.

وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر توترا في أعقاب قرار ترامب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماما وتعزيز الوجود الأمريكي في الخليج ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وكانت واشنطن سحبت هذا الأسبوع بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفطية في الخليج.

وعبر ترامب اليوم الخميس عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة صوب حرب مع إيران.