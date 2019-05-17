شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتوعد من يخرق العقوبات المفروضة على إيران والان مع التفاصيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة للعقوبات الإيرانية وستتخذ إجراء إذا لزم الأمر.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ناقلة تقوم بتفريغ زيت وقود إيراني في ميناء صيني.

وكانت "رويترز" ذكرت أمس الخميس أن ناقلة تحمل زيت وقود إيرانيا أفرغت شحنتها في صهاريج للتخزين بالقرب من مدينة تشوشان الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحن ملتزمون بفرض عقوباتنا خاصة تلك المرتبطة بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيراني" لكنه رفض التعليق على التقرير.

ومؤخرا رصدت وزارة الخارجية الأمريكية نتائج حملة "الضغط الاقتصادي القصوى على إيران" تزامنا مع الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

ونشر حساب الخارجية الأمريكي الرسمي على موقع تويتر أرقاما مفصلة تكشف عن نتائج العقوبات التي أعيد فرضها على إيران.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

Advertisements

10 مليارات دولار أمريكي إيرادات حرمت منها إيران بسبب أنشطتها المدمرة

أكثر من 100 شركة توقفت عن القيام بأعمال تجارية مع النظام الإيراني.

فقدان صادرات تقدر بـ1.5 مليون برميل نفط يوميا في السوق العالمي.

إنهاء أكثر من 20 مستوردا للنفط استيرادهم للخام الإيراني.

رفض السماح لأكثر من 75 ناقلة نفطية بحمل أعلام للإبحار.

معاقبة أكثر 70 من مؤسسة مالية إيرانية مرتبطة بالنظام.

970 كيانا يتبع للنظام الإيراني تم استهدافه عبر 26 عقوبة.

ومع محاولات إيران الالتفاف على العقوبات، حذرت الولايات المتحدة البنوك والمستثمرين والشركات الأوروبية، الأربعاء الماضي، من التعامل مع ما تُعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.