شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون قطريون يرفضون العودة إلى قطر بعد أدائهم مناسك العمرة والان مع التفاصيل

قال ناشطون على موقع تويتر ان نحو 125 مواطن قطري يرفضون العودة إلى بلدهم قطر بعد أدائهم مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وقالت صفحة درع الامارات على تويتر ان "لجوء 125 من المواطنيين القطريين الى السعودية بعد ان خافوا من العودة الى الدوحة بعد أداء مناسك العمرة.

السبب:-الخوف من انتقام نظام قطر حال عودتهم الى الدوحة.

Advertisements

مؤسف للغاية ان تضيق دولة مسلمة على مواطنيها ان قرروا اداء مناسك الحج والعمرة.

شاطرين بس ..

في البكائيات واللطم..!.