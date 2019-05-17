شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تمنع عرض مسرحية تناقش عقوق الوالدين وناشطون يكشفون السبب والان مع التفاصيل

قال ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان حكومة قطر منعت عرض مسرحية تتحدث عن عقوق الوالدين. وغرد ناشط عبر حساب في تويتر باسم الدرع الاماراتي قائلاً : نظام قطر يوقف عرض مسرحية اجتماعية بحجة انها تتنافى مع العادات والتقاليد. Advertisements اسم المسرحية:- عنبر 15 قصتها:- جحود الأبناء وقضايا عقوق الوالدين تحديدا المسنين. السبب الحقيقي للمنع:-خوف نظام قطر من تسليط الضوء على حمد العاق الذي انقلب على ابيه في انقلاب تلفزيوني..‼️.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوحة تمنع عرض مسرحية تناقش عقوق الوالدين وناشطون يكشفون السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.