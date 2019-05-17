شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطري: شعب قطر بريء من سياسات النظام والان مع التفاصيل

وصف المعارض القطرى، جابر المرى، ما تتعرض له قبيلة «الغفران»، بـ«أكبر جريمة فى التاريخ»، وقال إنها إحدى ضحايا نظام «تميم» ووالده لسنوات طويلة.

وذكر «المرى» أنه كان أحد عناصر الحرس الأميرى القطرى، وكان قبل تهجيره أحد المشاركين فى عملية انقلاب الأمير السابق حمد بن خليفة، على والده الشيخ خليفة آل ثانى، وروى جانباً مثيراً من كواليس هذا الانقلاب.

وقال المري: "أبدأ من جريمة تطول إلى 23 سنة مضت، هى أكبر جريمة ضد الإنسانية فى الخليج العربى، هدفى إنسانى وإيقاف الانتهاكات التى تتعرض لها قبيلة «الغفران» فى قطر، خاصة مسألة إسقاط الجنسية عنهم، ما تسبب فى تهجيرهم وإبعادهم عن منازلهم وحرمانهم من العلاج والتعليم وحتى الزواج".

وأضاف: "ارتكبت جريمة بحق نحو 6 آلاف وقتها من أبناء القبيلة وفق العدد الرسمى، حمد بن خليفة لم يكن يستطيع أن يصرح بأنه مرفوض من أكبر 17 قبيلة قطرية من الشعب القطرى".